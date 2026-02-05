2025年度、清水港には過去最多となる大型クルーズ船が寄港予定で、いまや観光面でも日本を代表する港です。そこで、今、乗客に、より多くのお金を静岡で使ってもらおうと新たな取り組みが始まっています。その最前線に密着しました。今や3日に1回のペースで清水港にやってくる大型クルーズ船。2025年に就航したばかりの日本の「飛鳥Ⅲ」から乗客の定員が3600人を超える超大型の外国クルーズ船まで、2