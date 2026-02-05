JR御徒町駅の東側、雑居ビルが立ち並ぶ台東区東上野の一角。人通りも少なくなった1月29日夜9時半頃、近所の勤務先を出た男性は、バイクに跨って帰路に就いた。「春日通り沿いにあるビルの真ん前に黒っぽい車が停まっていて、複数の人たちが車の中にスーツケースを積み込んでいました」第1の現金強奪事件が起きたのは、男性がそのビルの前を通り過ぎた直後のことだった。◆ ◆ ◆1つ目の事件現場。その後も立て続けに事件は起き