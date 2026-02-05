BBCが制作したジャニー喜多川氏の性加害問題に関するドキュメンタリーは、日本社会に大きな波紋を広げた。【動画を見る】「ここまでの反響があるとは」ジャニー喜多川の性加害問題を放送したBBCの日本人キャスターが語る“裏話”しかし、制作に関わった当事者たちでさえ「ここまでの反響があるとは思っていなかったのでは」と振り返る。日本人初のBBCキャスター・大井真理子氏が、この報道の舞台裏と日英メディアの構造的違い