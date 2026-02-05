トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は4日、メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の買収を巡り、自身は「関与すべきではないと決めた」と述べた。これまで示唆してきた介入を否定し、司法省に対応させるとした。NBCニュースのインタビューで語った。動画配信大手ネットフリックスとメディア大手パラマウント・スカイダンスによる買収争いについて「勝者が生まれるだろ