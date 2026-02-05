ポケモン初の屋外常設施設「ポケパークカントー」が５日、よみうりランド遊園地（東京都稲城市、川崎市）内に開業した。「ポケパークカントー」は、約２・６ヘクタールの広さで、「ポケモンフォレスト（森）」と「カヤツリタウン（街）」の二つのエリアを歩き回りながら、６００匹を超えるポケモンに出会える。この日は、開業式典が行われた後、午前１０時にオープン。国内外から訪れたファンたちは早速、ポケモンと記念撮