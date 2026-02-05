一卵性双生児の姉妹お笑いコンビ、Dr.ハインリッヒの幸（みゆき＝45）が5日、X（旧ツイッター）を更新。45歳の誕生日を迎えたことを報告した。妹の幸は「本日2／5誕生日のため45歳になりました」とした上で「(彩さんは昨日2／4我々は深夜日付跨ぎ生まれ双子です)」と報告。「冬は羽毛膨らましてアイスコーヒー飲みます」とつづり、近影を公開した。姉の彩（45）も4日夜にXを更新。「やったー！誕生日！立春！上を見ながら上に行き