犬のウンチを道に放置する4つのリスク 1.周囲に迷惑をかける 犬のウンチを散歩中の道や公園に放置すると、近所の人や公園の利用者などに迷惑をかけます。 犬のウンチは、不衛生で強いにおいも発するものなので、放置されていれば多くの人は不快に思うはずです。 自宅の前の道に放置されていれば、見て見ぬ振りもできずその住民が片付ける羽目になることもありますし、公園で遊んでいる子供が踏んでしまうこともあると思いま