記事のポイントユーザーの79%が「ながら見」をせず、ニュース閲覧に集中している専念視聴環境がスマートニュースの強みだ運用型で最大級の画面占有率を誇る正方形の新フォーマットにより、視認性とブランド表現力を高める生成AI技術を活用し、特定のチャンネル面から文脈に沿った最適な瞬間を捉える配信を強化していくスマートニュースは4日、ブランド広告の新たなコンセプト「Deep Attention & Deep Moments」を発表した。そ