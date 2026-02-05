Suchmosが、これまでサポートメンバーを務めていたベーシスト 山本連（Ren Yamamoto）の正式加入を発表。あわせて、新体制となる6人の姿を収めたニュービジュアルも公開された。 （関連：Suchmos、2025年の帰還を経て未来へと歩き出す再始動初のツアー最終公演で見た明確な変化） 山本は、自身のバンドだけでなく数々のアーティストのサポートを務めるなど、ジャンルレスに活動