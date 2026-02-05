Transeedsは渋谷PARCOにて展示「THE AUTHENTIC OFFICE」を開催する。 （関連：【画像あり】T-ウイルスをはじめとした展示物の一部） 今回の展示では、「生命の誕生」をテーマに、アーティスト・エンジニア・科学者などのメンバーから構成されたサイエンスコレクティブ「LOM BABY」が制作した作品を展示する。 ゲーム『バイオハザード』に登場する「T-ウィルス」を最先端バイオテクノロジ&#