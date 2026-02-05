オリエンタルランドは、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで、「首都圏ウィークデーパスポート」を期間限定で販売する。4月6日から6月30日までの平日限定で、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県在住者を対象として販売する。どちらか1つのパークのみ入園できる。販売期間は2月6日から6月30日まで。現時点での通常価格から割引額を差し引いた価格は大人7,400円、中人6,200円、小人4,400円と