スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。大野さん登場回、第32回目の今回は、虎ノ門のホテル「オークラ東京」へ。ホテルの「スイーツ＆デリ」でゲットできるエクレアを紹介します。圧倒的な品格とゆとりあるホテルのスイーツ＆デリ先日、用事があって虎ノ門にある「オークラ東京」を訪れ