ナカバヤシは、撮影した写真をその場で感熱紙にプリントできるトイカメラ「トイナカメラスムース」（CAM-T301）を2月上旬に発売する。価格は8360円。 ナカバヤシの「ナカメラシリーズ」の第2弾。インク不要の感熱紙を使用し、撮ったその場でレトロなモノクロ写真をプリントでき、感熱紙ロール1本で約40枚のプリントができる。プリント時の質感は、なめらかな「グレースケール」と、粒感の