オフ期間も一挙手一投足が注目を集める大谷(C)Getty Images日本では“日常風景”の中でも見ない日はなくなった大谷翔平。彼の持つスター性は、娯楽大国アメリカにおいても「唯一無二」と呼ばれる水準となっている。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた2023年12月にドジャースと10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）という超が付くメガディールを締結して以来、大谷の名は球界の枠を