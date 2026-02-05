衆議院選挙の投開票日が迫る中、3月に行われる石川県知事選挙と金沢市長選挙の候補者ポスター掲示板の設置作業が5日、始まりました。金沢市では５日から投票所や公園の近くなど、金沢市内592か所に、石川県知事選挙と金沢市長選挙のポスター掲示板が設置されます。金沢市役所前には、すでに候補者のポスターが並ぶ衆議院選挙に、石川県知事選挙、金沢市長選挙、さらには同じ3月8日投開票の金沢市議会議員補欠選挙の掲示板もあり、4