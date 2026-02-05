トラックのドアの鍵穴周辺に糞を塗り付けて、ひどく汚した疑いで、近くに住む男が逮捕されました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは、奈良県大淀町に住む５５歳の男です。警察によりますと、男は去年１１月、一時的に止めてあった他人のトラックの運転席ドアの鍵穴と周辺の溝部分に糞を塗り付けた疑いで、約５万５０００円相当の被害が出たということです。当時、被害男性は管理する敷地と道路の間に車を止めていたといい、