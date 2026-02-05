6日（金）は前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近を通過するため、北日本や北陸を中心に雪や雨が降り、ふぶく所もあるでしょう。北海道は大荒れの天気となる見通しですので、暴風雪による交通障害に警戒してください。東海や関東甲信は晴れますが、西日本は雲が広がりやすく、所々で雨や雪が降りそうです。全国的にこの時季としては気温が高く、関東から西の地域では15℃前後まで上がる所も多いでしょう。一方、7日（土）か