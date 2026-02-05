「赤坂璃宮の小籠包」3月1日から社名をUmiosに変更するマルハニチロは、「新中華街」シリーズから冷凍食品「赤坂璃宮の小籠包」を3月1日に発売する。「新中華街」シリーズは、“家庭で味わえる本格品質”をコンセプトに、1995年の誕生以来、多くの消費者に支持され、今年で31年目を迎える。今回、具材や製法にさらにこだわった「新中華街」シリーズにおけるプレミアムラインとして、赤坂璃宮 譚オーナーシェフ監修の「赤坂璃宮の小