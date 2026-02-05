「ZOOM L2」（左から：ネイビー、ブラウン、チャコール、シルバー、グレー）トンボ鉛筆は、日本の技術と感性が融合した日本発のコンテンポラリーデザインペン「ZOOM」から、2023年に発売した油性ボールペンとシャープペンシル「ZOOM L2／ズーム・エルツー」に新色を加えて2月10日から順次発売する。なお、店頭には順次導入されるため、詳しい発売日はZOOMブランドサイト内に記載されている取扱店舗に問い合わせてほしいという。新