「小梅グミ」ロッテは、「小梅グミ」を2月10日にコンビニエンスストア・駅売店先行で発売する。「小梅」は1974年から販売している、梅素材にこだわったハードキャンディ。あまずっぱい梅の味わいと共に、きゅんと甘酸っぱい小梅ちゃんの恋の物語を届けている。同品は、小梅ちゃんが慕う真（まこと）さんとの淡い恋のゆくえを予感させる春一番、そこにひらひらと舞う梅の花びら型をイメージしたあまずっぱい梅味のグミとのこと。勉