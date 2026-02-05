「ひなまつりロールケーキ」ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、ザ・ショップN.Y.ラウンジブティックにて、桃の節句のお祝いを華やかに彩る、いちご尽くしの「ひなまつりロールケーキ」と、花見や春の集まりにおすすめのホテル特製「桜花見弁当」を、2月21日から期間限定で販売する。「ひなまつりロールケーキ」は、子どもの健やかな成長と幸せを願う「桃の節句」にふさわしく、ふわふわのいちごのロールケーキ生地で、上