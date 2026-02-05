「ファミリー ポリエチレン 極うす手 ロング」エステーは、手袋をひじ上までをカバーすることができる水が入りにくい使いきりの家庭用手袋「ファミリー ポリエチレン 極うす手 ロング」を新たにラインアップし、2月12日から全国のスーパー、ドラックストア、ホームセンター、ネットショップなどで発売する。フリーサイズで、内容量は10枚入りとなる。「ファミリー ポリエチレン 極うす手 ロング」は、半透明で全長60cmあるポリエチ