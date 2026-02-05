システムキッチン「Noct（ノクト）」LIXILは、システムキッチン「Noct（ノクト）」と「Shiera（シエラ）」のデザインと機能を大幅に刷新し、4月から発売する。目指したのは、単なる調理の場を超え、お気に入りの家具のように心を満たす「Reラックス（リラックス）キッチン」。意匠性と耐久性を兼ね備えた新素材ワークトップ「リテックス トップ」をはじめ、シンプルなスクエア型シンク、人気のフロントオープン食洗機が美しくに納