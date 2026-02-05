架空経費の計上などを巡り、西濃運輸が名古屋国税局の税務調査を受け、2024年3月期までの5年間で5千万円超の所得隠しを指摘されたことが5日、関係者への取材で分かった。重加算税を含む追徴税額は2千万円以上とみられる。