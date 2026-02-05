俳優の吉高由里子（37）が5日、自身のXを更新。ジムに行くと決めていたはずの1日が思わぬ方向へ進んでいった様子をつづり、反響を呼んでいる。【写真】「私の今日です」“あるある”投稿が話題の吉高由里子吉高は「絶対ジム行こうと思って 昨日は誓って寝たはずなのに」と書き出し、起床後の行動を回想。「理由つけては遠回りして 掃除したり 断捨離したり 探した挙句」と、ジムに行かず別のことを次々と始めてしまった心境を