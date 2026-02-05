あす（6日）から日曜日（8日）ごろにかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に再び雪が降り続き、特に衆院選の投票日となる8日が大雪のピークとなる見込みです。気象庁長田栄治 予報官「（2月）8日ごろは降雪が強まって大雪のピークとなります」気象庁はきょう、あす（6日）から日曜日（8日）ごろにかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に雪が降り続き、大雪となるおそれがあるとの見通しを発表しました。気になる