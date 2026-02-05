高市早苗首相高市早苗首相（自民党総裁）は4日公開された情報サイト「選挙ドットコム」のユーチューブ番組で、自民の衆院選公約に掲げた食料品消費税ゼロに言及した。衆院選公示日翌日以降、食品消費税引き下げに言及したのは初めて。「食料品は物価上昇率が高止まりするとの見方があり、賃上げと関係ない引退したシニア世代には特に厳しい」と指摘した上で「食料品の消費税ゼロについて、検討を加速すると打ち出している」と述