◇プロ野球・巨人春季キャンプ（5日、宮崎）1軍キャンプに参加している巨人の田中瑛斗投手と北浦竜次投手が取材に応じ、日本ハム時代から続く仲のよい関係性を披露しました。田中投手と北浦投手の2人は2017年に、高卒で日本ハムに入団。その後、田中投手は2024年オフに現役ドラフトで巨人へ渡り、北浦投手は2025年オフに自由契約となってから加入しました。日本ハム時代の同期かつ同級生で、新天地でもチームメートとなった両投手