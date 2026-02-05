消費者庁は５日、細胞を培養して作る培養肉などの食品について、安全性を確保するために事業者が確認すべき項目をまとめ、専門家部会で公表した。同庁は各項目を具体化した指針（ガイドライン）の策定を年内に目指す。培養肉は、牛や鶏など家畜から採取した筋肉などの細胞を培養液に浸すなどして増殖させ、肉に似た立体構造や食感を再現する。国内では研究段階だが、海外では販売されている例もあり、同庁は細胞培養した食品の