フリーアナウンサーの中川安奈（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。カーリング女子で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレの藤沢五月（34）との2ショットを公開した。ミラノ・コルティナ五輪の開幕を前日に控えたこの日、都内で開かれた「TEAMJAPANWINTERFESTプリントスタジアムpresentedby三井不動産」オープニングイベントで司会を担当したことを報告。ジャケット・スタイル姿で藤沢と並んでいる写真