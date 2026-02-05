大谷がドジャースの積極的な補強に見解ドジャースの大谷翔平投手が3日（日本時間4日）、米放送局「NBCニュース」のインタビューに出演した。ワールドシリーズ連覇の難しさを語るとともに、球界で議論を呼ぶドジャースの積極的な補強策について「オーナー陣が成し遂げたことは素晴らしい」と支持する考えを示した。ドジャース1年目の2024年シーズンに続き、昨季、見事に連覇を達成。大谷は「2回目の方が断然難しかったです。も