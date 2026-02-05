子育てが「つらいもの」「苦役」のように語られるのはなぜなのか。東京大学名誉教授の養老孟司さんと思想家の内田樹さんは「子育てで親の影響が及ぶのはせいぜい2割。ところが、現代の親たちは子どもを工業製品のように扱っている」と指摘する。2人の対談を、書籍『日本人が立ち返る場所』（KADOKAWA）よりお届けする――。写真＝iStock.com／paylessimages※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／paylessimages■子育てを当た