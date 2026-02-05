人気ドラマ『トンイ』でトンイの子供時代を演じた女優キム・ユジョンが、まもなく“おば”になる。3歳年上の実姉で女優のキム・ヨンジョンがマタニティフォトを公開し、出産を控えた近況を伝えたのだ。【写真】キム・ユジョン、背中あらわな肩出しドレスキム・ヨンジョンは最近、自身のSNSに「予定日までD-49…！ 先延ばしにしていた臨月写真、ついに撮影。もうすぐ会えるね、私たちのホトギ（赤ちゃんの愛称）」というコメントと