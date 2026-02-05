せっかく用意した本命チョコも、受け取ってもらえなかったら意味がありません。意中の彼に確実に渡したければ、それなりに事前準備をしたほうがよさそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性82名に聞いたアンケートを参考に「本命チョコを確実に渡すためにしたい事前準備」をご紹介します。【１】「バレンタインの日は予定あるの？」とストレートに尋ねる「つまりチョコをくれようとしているということですよね！」（20代男