中日・井上一樹監督が５日、沖縄・北谷での春季キャンプ第２クールの初日を終え、開幕投手について言及した。本来は筆頭候補となる高橋宏斗投手はＷＢＣに出場。「（日本代表で）どれだけ使われるか、どれくらい調整できるのか。選ばれていなかった場合は立てられる（調整の）プランが立てられないので。（可能だという）見切り発車はしたくない。ちょっと難しいのかも」と語った。「２月のキャンプが終わるころには決めたい」