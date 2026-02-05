巨人・吉川尚輝内野手（３０）が宮崎・都城キャンプ第２クール初日の５日、育成・村山源と「左足関節捻挫」のため故障班に合流した三塚琉生に即席の守備教室を開いた。午後１時過ぎから３人は一緒にウェートルームでトレーニング。トレーナーの提案で守備教室が実現した。約３０分間、ゴールデン・グラブ賞に輝いた守備職人からグラブさばきや、スローイングを伝授された。吉川が5時間超のリハビリメニューを終えた後に実現