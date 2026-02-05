巨人の則本昂大投手が５日、宮崎春季キャンプ第２クールの初日からブルペン入り。捕手・甲斐相手に５５球を投げ込んだ。これでキャンプでのブルペン皆勤となっている則本は「第２クールからは全変化球を投げて、コントロールよりも出力を出すようにしている。最後の１０球ぐらいはそれができたかな、と思います」と振り返った。休養日前の３日の夜には投手会が開催された。「楽しかったですよ！もう内海さんがおもしろかったで