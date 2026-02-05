【イタリア・ミラノ（５日）＝大谷翔太】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは、６日に団体戦から開幕する。前日は本番会場の「ミラノ・アイススケートアリーナ」で公式練習が行われ、男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が調整。初練習を終え「氷の感触もすごくいい。気温もちょうど良くて、本当に心地いい環境で練習できたなと思うので、出だしはすごく順調」と穏やかに語った。この日は現地午前７時３５