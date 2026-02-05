静岡市清水区、富士宮市などの静岡4区に立候補しているのは、自民の前職･深沢陽一氏。れいわの新人･鈴木智氏。参政の新人･高田晃宏氏。国民の前職･田中健氏の4人。前回は田中氏と深沢氏の一騎打ちでしたが、今回は参政とれいわの新人も参戦しました。5日朝、自民党の前職･深沢陽一氏の応援のため富士宮市に駆け付けたのは小泉進次郎防衛相。（小泉防衛相）「実は、私より先に備蓄米を放出した方がいいと言ったのは深沢さんですから