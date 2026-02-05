韓国発の人気ブランド3CEから、まるでミストのように軽く潤う新作ティント「ミスティリップベア」が登場♡ 2026年2月28日（土）よりロフトで先行発売、3月14日（土）より全国展開されます。64％の高水分処方で、しっとりするのにべたつかない使用感。半透明カラーが唇に自然になじみ、“もとから可愛い”仕上がりを演出してくれます。全10色の豊富なカラバリで、自分にぴったりの1本がきっと見つかる♪ 64％高水分処方