「関西財界セミナー」で発言する関経連の松本正義会長＝5日午後、京都市左京区関西企業の経営者が集まる「関西財界セミナー」が5日、京都市で開幕した。大阪・関西万博のレガシー（遺産）を経済成長につなげようと、会期中に披露した技術の社会実装や、広域観光の活性化策をテーマに議論を交わした。関西経済連合会の松本正義会長は万博の成果を継承、発展させる上で「経済人が果たす役割は極めて重要だ」と指摘。関西経済同友