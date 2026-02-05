奈良県桜井市の大神神社の「卜定祭」で「安値」を知らせる神職＝5日午後三輪そうめんの産地、奈良県桜井市の大神神社で5日、そうめん初取引の卸値を神前で占う「卜定祭（ぼくじょうさい）」があった。今年は「安値」となり、基準銘柄「誉（18キロ詰め）」が昨年より600円高い「1万2600円」に決まった。製造業者と商社が決めた「中値」を基準に、上下100円の幅で高値と安値が定められる。神職が「高値」「中値」「安値」と書か