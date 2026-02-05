【香港共同】米ブルームバーグ通信は5日、パナマ最高裁が香港系企業によるパナマ運河両端の港の運営契約を無効と判断したことを受け、中国が報復として国有企業にパナマでの新規事業を巡る協議を停止するよう求めていると報じた。