お笑いカルテット「ぼる塾」のあんり（31）が5日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲストとして生出演。メンバーの田辺智加（42）について語った。日頃から、週に一回は休み、月に一回は海外旅行に行くという田辺は「かれこれ5カ月連続くらいで海外旅行、休み取って行ってる。今月は韓国へ行きます」と説明。MCの「パンサー」向井慧から「『ぼる塾』の働き方って『ぼる塾』しかやってないよね」と指