TBSホールディングスは、「プラザ」などを展開する子会社の「スタイリングライフ・ホールディングス」を来月末に完全子会社化すると発表しました。TBSホールディングスは、きょうの取締役会で、現在およそ70％の株式を保有する「スタイリングライフ・ホールディングス」の全ての株式を追加で取得し、完全子会社化することを決めました。スタイリングライフ社は、輸入雑貨の「プラザ」や化粧品事業などを手掛けていて、TBSはライフ