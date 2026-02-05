コミューター登場2026年1月13日、トヨタは「ハイエース コミューター」の一部改良モデルを発表しました。今回の変更では、安全性や装備の見直しが行われていますが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ“新”「“デカ”ハイエース」です！ 画像を見る（84枚）ハイエースは、1967年に初代が登場して以来、長い歴史を持つトヨタの商用車シリーズで、現行モデルとなる5代目（200