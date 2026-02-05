Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、ソロ活動5周年を記念して、1stミニアルバム『OITOMA』（読み：オイトマ）を2月24日にリリースする。 （関連：大森元貴、ミセス10周年に爆発させた“創造性”ソロ活動、俳優業から展覧会まで、多岐にわたる活躍ぶり） 大森は、2021年2月24日に1stデジタルEP『French』をリリースして以来、バンド活動とは異なるアート性を追求した作品の数々をリリース。今作の発売