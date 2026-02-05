J1アビスパ福岡は5日、本拠地ベスト電器スタジアム周辺の清掃活動を行った。地元の支えでクラブが発展してきた「原点」を思い起こそうと実施したもので、今回が初の取り組み。西野努社長、クラブ職員、アカデミースタッフら約40人がごみなどを拾った。岡山を迎え撃つ「J1百年構想リーグ」の開幕戦は8日午後1時にキックオフ。先着1万人の来場者に人気サッカー漫画「キャプテン翼」「ブルーロック」「アオアシ」とのトリプルコラ