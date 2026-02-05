気象庁は５日に発表した週間天気予報解説資料で「8⽇は、強い寒気の影響で北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に⼤雪となり、寒気の程度によっては警報級の⼤雪となる可能性がある」としています。 【画像】雪が降るのはいつ・どこで？【6日～8日降雪シミュレーション】週間天気を地方ごとに また、気象庁や「大雪などの予想シミュレーション」による