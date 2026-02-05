2月5日午後1時頃、静岡県熱海市田原本町の熱海駅前駐車場内で、77歳の男性が運転する乗用車がバックした際、この駐車場の警備員の男性をはねました。 はねられた66歳の警備員の男性は、病院に運ばれましたが、頭を強く打ち、意識不明の重体となっています。 乗用車を運転していた77歳男性にけがはありませんでした。 警察によりますと乗用車は駐車場の利用車両で、はねられた警備員の男性は業務中だったということです。 現場